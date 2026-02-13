Canlı
        Şişli'de kadınlar arasında trafik kavgası | Son dakika haberleri

        Şişli'de kadınlar arasında trafik kavgası

        Şişli'de trafikte çıkan tartışmada, otomobilin önünü keserek aracından inen kadın sürücü, sürücüye küfredip önce aracın camını yumrukladı ardından yan aynasını kırdı. Diğer sürücü ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 22:37 Güncelleme: 13.02.2026 - 22:37
        Camını yumruklayıp aynasını kırdı!
        Şişli'deki olay, saat 16.00 sıralarında Zincirlikuyu D-100 Karayolu’nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi.

        İddiaya göre, yoğun trafikte şerit değiştirme nedeniyle iki kadın sürücü arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından sürücülerden biri, önünü kestiği aracın camını yumruklayıp yan aynasını kırdı. Diğer sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'yı sağanak vurdu; 7 ilçede okullar tatil edildi

        Antalya'da dün geceden bu yana etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Su basan yollarda çok sayıda araç yolda kaldı, bazı binalarda zemin kattaki evleri su bastı. Yağışın şiddetini artırdığı Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde okullar tatil edildi. Se...
