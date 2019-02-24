İstanbul'un Şişli ilçesindeki Kaptanpaşa Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında edinilen bilgilere göre, dolaşmaya çıkan bir mahalle sakini, bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda, yerde yatan bir kişi gördü. Yanına gittiği kişinin öldüğünü farkeden mahalle sakini hemen durumu polise bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis, cesedin etrafını emniyet şeridiyle kapattı. Sağlık ekipleri de ceset üzerinde yaptıkları incelemede herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı. 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, soğuktan donarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Üzerinden kimliğini belirleyebilecek bir evrak çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin bulunması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.