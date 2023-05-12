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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Şişli'de kayınpederini öldüren damadın cezası belli oldu
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Şişli'de kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damadın cezası belli oldu

İstanbul Şişli'de amcası olan kayınpederi Mahir Sertçelik'i pompalı tüfekle öldüren damat Ersin Sertçelik'in cezası belli oldu. "Bu işte tasarlama yok, yalan beyanda bulunuyorlar" diye kendini savunan Sertçelik, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul Şişli'de kayınpederini öldüren damadın cezası belli oldu
AA

İstanbul'un Şişli ilçesinde amcası olan kayınpederi Mahir Sertçelik'i pompalı tüfekle öldüren damat Ersin Sertçelik hakkında mahkemeden karar çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Sertçelik, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

AA'nın haberine göre duruşmada, cumhuriyet savcısının bir önceki celse verdiği mütalaaya karşı görüşü sorulan müştekiler, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Müşteki avukatı Kamuran Çıvgın ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"YALAN BEYANDA BULUNUYORLAR"

Sanık Ersin Sert&ccedil;elik
Sanık Ersin Sertçelik

Sanık Ersin Sertçelik ise savunmasında, "Bu işte tasarlama yok, yalan beyanda bulunuyorlar. Çok pişmanım önceki savunmalarımı tekrar ediyorum" dedi. Ersin Sertçelik'in avukatı Rıdvan Baybars de müvekkilinin öldürme eylemini tasarlamadığını savunarak, haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sertçelik'in kasten öldürmek suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDA CEZA İSTENMİŞTİ

Mahir Sert&ccedil;elik
Mahir Sertçelik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mahir Sertçelik "maktul", eşi Elmas Sertçelik ile kızı Meral Sertçelik ise "müşteki" olarak yer almıştı. İddianamede, maktulle sanık arasında olaydan önce yaşanan tehdit ve hakaret içerikli olaylar nedeniyle Ersin Sertçelik ile kardeşi Gökhan Sertçelik hakkında, "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından açılan davanın 23 Haziran'da İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldüğü aktarılmıştı.

Olay öncesinde maktul ile sanık aralarında husumet bulunması ve eşiyle boşanma aşamasında olan sanığın bunun sebebi olarak gördüğü kayınpederini son duruşmadaki olaylar sonrası öldürmeyi tasarladığı ifade edilmişti. İddianamede, sanık Ersin Sertçelik'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

*Fotoğraflar: DHA

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