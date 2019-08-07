İstanbul'un son yıllardaki en büyük sorunlarından biri kaldırım işgalleri. Araç parkları ya da tezgah açan esnaf işgali, yayalara kaldırımda yürüyecek yer bırakmıyor. Bu durum kentin en ücra köşesinden en nezih semtlerine kadar hiç fark etmiyor. Hemen her yerde kaldırımlar yayalara geçit vermeyen işgal altında kaldırımlara rastlamak mümkün. Hal böyle olunca da kaldırım ve yol şikayetlerinin de ardı arkası kesilmiyor.

ALIŞKANLIKLARINDAN VAZGEÇMİYORLAR

Vatandaşın tüm isyanına rağmen işgalciler alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmiyor. Özellikle kapalı alanlarda sigara yasağının ardından yeme-içme mekanlarının masa ve sandalyeleri kaldırıma yayılmış durumda. İstanbullular bu durum karşısında yürüyecek yer arıyor. Kaldırımda yürüyecek yer bulamayan vatandaşlar, çoğu zaman mecburen araç yoluna girmek zorunda kalıyor.

İŞGALE BİR DE NARGİLE EKLENDİ

Vatandaşlar, son günlerde adım atacak yer bulamadığı için Şişli Harbiye'deki Cumhuriyet Caddesi'nden şikâyetçi. Cadde üzerindeki kafe ve restoranlar kaldırımı neredeyse tamamen kapatmış durumda. Kaldırım masa ve sandalyelerle dolu. Vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde bu caddede de yayaların büyük sıkıntı çektiğini anlatıyor. Sıkıntı sadece masa ve sandalye işgaliyle de sınırlı değil. Vatandaşlar, işgal sıkıntısını ikiye katlayan bir de nargile sorunundan yakınıyor.

BÖLGEDE GİDEREK YAYGINLAŞIYOR

Elektronik sigara ve nargile türleri de sigara gibi kapalı alanlarda yasak olmasına rağmen bu mekânlarda giderek yaygınlaşıyor. Geçmişte sadece geleneksel mekânlarda görülen nargile, kent geneline yayılarak restoranlara kadar girmiş durumda. Turizm sektöründe yaşanan dönüşümünde etkisiyle geleneksel mekânların dışına çıkan nargile, Talimhane bölgesindeki istilanın ardından şimdi Cumhuriyet Caddesi üzerine doğru yayılıyor. Yol açtığı sağlık sorunlarının yanında nargile, yayaların yürüme yolunu kapatan masalarda hem sesi hem de dumanıyla çevreyi kirletip diğer insanların da sağlığını tehdit ediyor.

Şişli Cumhuriyet Caddesi'nden geçen İstanbullular, bu masa işgali ve nargile sorununun konusunda denetimsizlikten yakınıp, Şişli Belediyesi'nin bir an önce harekete geçmesini istiyor.