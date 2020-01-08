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Şişli'deki öldüren pano kaldırılıyor! Hasan Aydın son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Şişli'de fırtınada, Hasan Aydın'ın başına isabet eden parçanın düştüğü belirtilen reklam panosu kaldırılıyor. Son yolculuğuna uğurlanan 65 yaşındaki Hasan Aydın ise, olay günü bir yakının cenazesi için mezarlığa gittiği ortaya çıktı

şişli reklam panosu öldürdü
DHA

İstanbul Şişli'de fırtınada, Hasan Aydın'ın başına isabet eden parçanın düştüğü belirtilen reklam panosu kaldırılıyor.

Olay, Şişli, Büyükdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Aydın rüzgar nedeniyle reklam panosundan koptuğu belirtilen parçanın kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Hasan Aydın'ın ölümünün ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek çalışmalara başladı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından Hasan Aydın'ı öldüren parçanın, tam olarak nereden koptuğunun tespit edilebileceği öğrenildi.

REKLAM PANOSU KALDIRILIYOR

Olayın ardından vinç yardımıyla sabitlenen reklam panosunun kaldırılması için bugün ekipler çalışma başlattı. Hasan Aydın'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen pano parça parça sökülerek indirildi.

TALİHSİZ ADAM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Reklam panosundan kopan parçanın başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hasan Aydın son yolculuğuna uğurlandı. Güngören Mehmet Nezih Özmen Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra cenaze Tozkoparan Camii'ne götürüldü. Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Aydın'ın yakınları, sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede taziyeleri oğlu Hakan Aydın ve Eşi Günay Aydın kabul etti.

CENAZE İÇİN MEZARLIĞA GİDİYORMUŞ

Aile dostu olduğunu söyleyen Mehmet Mis "Vefat etmeden önce beni aradı. Benim kayınpederimin cenazesi vardı. Aynı köylüler, cenazeye geliyordu. 'Hasan abi neredesin?' dedim. Zincirlikuyu'da olduğunu söyledi. 'Mezarlıkta bekle. Oradan alacağız cenazeyi' dedim. Aradan 10-15 dakika geçti. Hasan Aydın'ın telefonundan arandım. 'Buyur Hasan Abi' dedim. 'Ben hastanenin güvenlik amiriyim, Hasan Bey'i ambulansla buraya getirdiler, doktorlar müdahale ediyor' dedi. 'Biraz önce görüştüm bir şeyi yoktu' dedim. Bende akrabalarını aradım hastaneye yönlendirdim. Sonra 'vefat etmiş' dediler. Cenazeye giderken yolda reklam panosu üzerine düşüyor" dedi.

Hasan Aydın'ın yeğeni Sebahattin Aydın, "Zincirlikuyu'da köylümüzün cenazesine gitmek isterken o fırtınaya yakalanıyor. Fırtınada üzerine tabela düşüyor. Emekliydi. Kendisini toplumsal olan cemiyetlerden, böyle şeylerden uzak kalmazdı. Çok iyi bir insandı. Çok duyarlıydı. Büyük acı yaşıyoruz" dedi.

Törenin ardından cenaze, Esenyurt Kıraç mezarlığında toprağa verildi.

 

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