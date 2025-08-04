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        Haberler Magazin Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evlendi - Magazin haberleri

        Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evlendi

        Bir süredir aşk yaşayan Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, dünyaevine girdi. Orhonlu ile yakın arkadaş olduklarını ancak bu arkadaşlığın aşka dönüştüğünü açıklayan Sitare Akbaş, "Cengiz ile 14 yıllık çok yakın arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 07:25 Güncelleme: 04.08.2025 - 07:49
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        14 yıllık yakın arkadaşı ile evlendi
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        Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, evlendi.

        Oyuncu çift, aile bireyleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir düğün yaptı.

        Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu'nun nikâh töreni ve düğüne aile eğlenceli anlar ise sosyal medyadan paylaşıldı.

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        Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, düğünde karşılıklı olarak zeybek oynadı.

        Düğünün ilerleyen saatlerinde Cengiz Orhonlu ve Sitare Akbaş, sahneye çıkıp birlikte şarkı söyledi. Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, o anları "Sahnede şarkı söyleyen bir çift görünüyor. Ben bakınca birbirinden destek alan, gözlerinin içine bakıp heyecanını yatıştıran, birbirine sığınan iki sevgili, iki dost görüyorum. Nereden mi biliyorum? Çok şükür biliyorum" notuyla yayımladı.

        "14 YILLIK ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"

        Cengiz Orhonlu ile yakın arkadaş olduklarını ancak bu arkadaşlığın aşka dönüştüğünü açıklayan Sitare Akbaş, "Cengiz ile 14 yıllık çok yakın arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı. Bir ay önce evlenmeye karar verdik. Birbirimizi iyisiyle kötüsüyle tanıdığımızı düşündüğümüz için de bu karar bizce acele değil ama herkes tabii çok şaşırdı. Şaşırdık. Ama böyle güzel değişik bir hikâye hediye hayat bize. Biz de çok mutluyuz. Mutluluğunuz aynı olsun" dedi.

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        #Sitare Akbaş
        #cengiz orhonlu
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