"SENİNLE HER ŞEYE VARIM BEN"

Ayrıca Dalkılıç'ın o anları, Kayahan'ın "Seninle Her Şeye Varım Ben" şarkısıyla yayınlaması dikkat çekmişti. Akbaş da aynı kareleri kendi sayfasına taşımıştı.