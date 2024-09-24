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        Bakan Memişoğlu: Daha sağlıklı bir Türkiye çabalıyoruz

        SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, "Daha sağlıklı bir Türkiye ve daha sağlıklı üreten bir Türkiye için çabalıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:31 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:35
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        Bakan Memişoğlu: Daha sağlıklı bir Türkiye çabalıyoruz
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        SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, "Daha sağlıklı bir Türkiye ve daha sağlıklı üreten bir Türkiye için çabalıyoruz. Daha iyisini de yapmaya çalışıyoruz" dedi.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Yılmaz Şimşek'ten bilgi alan Bakan Memişoğlu'na AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer il protokolü üyeleri eşlik etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı dileklerini iletti. Üzüntülü bir olay yaşadıklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, "İnşallah bu tür acıları bir daha devletimiz, milletimiz, polis teşkilatımız yaşamaz. Yaralı polisimize de şifalar diliyorum" dedi.

        'SİVAS, SAĞLIK ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEHİR'

        Sivas'ın hem Osmanlı'nın hem Selçuklu'nun merkez şehirlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Tarihi bir zamanda Kurtuluş Savaşı'nın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 108 gün kalıp da bütün bu kurtuluş mücadelemizin planlandığı şehir ve tarihi bir şehirle beraber açık hava müzesi gibi bir şehir. Onun için burada olmaktan çok gururluyum. Bizi misafirperverlikleriyle karşıladıkları için de bütün Sivas halkına ve Valimize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de burası, darüşşifanın ilk yapılan, Anadolu'daki şifahanelerinden bir tanesinin olduğu bir yer. Onun için de sağlık anlamında çok önemli bir şehir. 1970'lerde kurulmuş tıp fakültesiyle aynı zamanda son zamanlarda yapılan büyük yatırımlarıyla sağlıkta da Anadolu'nun merkezi şehirlerden bir tanesi" diye konuştu.

        'KORUYUCU VE ÜRETİCİ SAĞLIĞI DA ÖNEMSİYORUZ'

        Bakan Memişoğlu, "Bugün hem sağlık hizmetlerini hem sorunlarını hem de partimizin kurullarıyla, değerlendirmelerini yapacağız. Daha sağlıklı bir Türkiye ve daha sağlıklı üreten bir Türkiye için çabalıyoruz. Daha iyisini de yapmaya çalışıyoruz. Sivaslılara bütün ülkemize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinin arasında olmasının yanında özellikle koruyucu sağlığı ve üretici sağlığını da her zaman önemsiyoruz. İnşallah Sivas'ta da bu konuda daha iyi gelişmelerle karşınızda olacağız. Bütün emeği geçen, bu güzel şehri geçmişten bugüne kadar her türlü hizmetimi sunan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra hizmetlerimizi en iyi şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanlarımıza sunmaya devam edeceğiz. Sonuçta milletimizin hizmetkarıyız. Elimizden gelen en iyi hizmeti onlara sunmaya çalışıyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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