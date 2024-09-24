Bakan Memişoğlu: Daha sağlıklı bir Türkiye çabalıyoruz

SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, "Daha sağlıklı bir Türkiye ve daha sağlıklı üreten bir Türkiye için çabalıyoruz. Daha iyisini de yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Yılmaz Şimşek'ten bilgi alan Bakan Memişoğlu'na AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer il protokolü üyeleri eşlik etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı dileklerini iletti. Üzüntülü bir olay yaşadıklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, "İnşallah bu tür acıları bir daha devletimiz, milletimiz, polis teşkilatımız yaşamaz. Yaralı polisimize de şifalar diliyorum" dedi.

'SİVAS, SAĞLIK ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEHİR' Sivas'ın hem Osmanlı'nın hem Selçuklu'nun merkez şehirlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Tarihi bir zamanda Kurtuluş Savaşı'nın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 108 gün kalıp da bütün bu kurtuluş mücadelemizin planlandığı şehir ve tarihi bir şehirle beraber açık hava müzesi gibi bir şehir. Onun için burada olmaktan çok gururluyum. Bizi misafirperverlikleriyle karşıladıkları için de bütün Sivas halkına ve Valimize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de burası, darüşşifanın ilk yapılan, Anadolu'daki şifahanelerinden bir tanesinin olduğu bir yer. Onun için de sağlık anlamında çok önemli bir şehir. 1970'lerde kurulmuş tıp fakültesiyle aynı zamanda son zamanlarda yapılan büyük yatırımlarıyla sağlıkta da Anadolu'nun merkezi şehirlerden bir tanesi" diye konuştu.