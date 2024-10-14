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        Köye inen kurt, 66 küçükbaşı öldürdü

        SİVAS merkeze bağlı Gözmen köyünde ağıla giren kurtlar, 66 küçükbaşı öldürdü, 15'ini de yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:05
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        Köye inen kurt, 66 küçükbaşı öldürdü
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        SİVAS merkeze bağlı Gözmen köyünde ağıla giren kurtlar, 66 küçükbaşı öldürdü, 15'ini de yaraladı.

        Olay, sabah saatlerinde, merkeze 55 kilometre mesafede 20 haneli, 200 nüfuslu Gözmen köyünde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk sahibi olan çiftçi Selim Kılıçoğlu'nun (58) ağılındaki hayvanlara kurt saldırdı. Sabah erken saatlerde kontrol için ağılın bulunduğu alana giden Kılıçoğlu, 66 hayvanın ölüsüyle karşılaştı. Hayvanların çoğunun kurt saldırısında boyunlarından ısırıldığı belirlendi, 15'inin ise yaralı kurtulduğu görüldü. İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri köye gelip, tutanak tuttu.

        Yaşananları anlatan Selim Kılıçoğlu, "İneğim hasta olduğu için sabaha karşı ahıra geldim. Buraya geldiğimde hiçbir şey yoktu. İneği kontrol ettikten sonra köpeklere ışık tuttuğumda evin önünde yatıyorlardı. Biri de harmandaydı. Harmanda olan ileriye doğru döndü, ben kurt olabileceğini hiç sezmedim. Daha sonra gittim, yattım. Sabah 6.30 gibi kalkıp geldiğimde, kurt gelmiş ve çitin üzerinden atlamış. Ağıl kapıları açıktı. Hayvanları köşeye kıstırmış ve kırmış, bazılarını yemiş. Diğerleri de yaralıydı. 66 hayvanımız öldü, 15 hayvanımız yaralandı. Yetkililere haber verdik. Muhtarı ve jandarmayı çağırdık. Tespit tutanağı tutuldu" diye konuştu.

        '40 YILLIK BİRİKİMİM GİTTİ'

        Köyde daha önce böyle bir şey yaşanmadığını belirten Kılıçoğlu, "Köyün yakınlarında kurtlar görülüyordu. Kurtların buraya kadar gireceğini tahmin etmiyorduk. 40 yıllık birikimim gitti. Ben 1984'te babamdan hayvancılığı teslim almıştım. Bu zamana kadar olan birikimim bu. Bir şeyim kalmadı. Yardım bekliyoruz" dedi.

        Köy muhtarı Yüksel Sarıkaya da ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade ederek, "Sabah haberimiz oldu. Kurtlar köylümüzün birçok hayvanını öldürmüş. Biz de kendisine yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Devletimizden de yardım bekliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
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