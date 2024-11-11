Sivas'taki cinayetin şüphelisi adliyede (2)
TUTUKLANDITrafiktekarşılaştığı husumetlisi Ali Özen'i pompalı tüfekle vurarak öldüren, olay sırasında kaldırımda bulunan İbrahim Şahin'i ise yaralayan şüpheli İrfan Yıldız, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işleminin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Trafiktekarşılaştığı husumetlisi Ali Özen'i pompalı tüfekle vurarak öldüren, olay sırasında kaldırımda bulunan İbrahim Şahin'i ise yaralayan şüpheli İrfan Yıldız, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işleminin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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