Sivas'ta kaybolan otizmli 5 yaşındaki Nisanur, 2,5 saat sonra bulundu

Merkeze bağlı Mescitli köyünde saat 14.30 sıralarında ailesinden habersiz evden çıkan otizmli Nisanur D., arazide kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasının ardından Nisanur, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Nisanur D., olay yerine gelen ambulanstaki sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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