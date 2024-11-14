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        Sivas'ta kaybolan otizmli 5 yaşındaki Nisanur, 2,5 saat sonra bulundu

        SİVAS'ta evinden çıkarak arazide kaybolan otizmli Nisanur D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:55 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:00
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        Sivas'ta kaybolan otizmli 5 yaşındaki Nisanur, 2,5 saat sonra bulundu
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        SİVAS’ta evinden çıkarak arazide kaybolan otizmli Nisanur D. (5), ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla bulundu.

        Merkeze bağlı Mescitli köyünde saat 14.30 sıralarında ailesinden habersiz evden çıkan otizmli Nisanur D., arazide kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasının ardından Nisanur, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Nisanur D., olay yerine gelen ambulanstaki sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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