Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na 43 bin 921 gencimiz başvurdu (2)

ŞEHİTŞEYDA YILMAZ'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılında İstanbul'da şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas'ta yaşayan ailesini ziyaret etti. Bakan Göktaş, şehit Şeyda Yılmaz’ın annesi Nurgül, babası Mehmet Yağlı ile eşi polis memuru Semih Yılmaz'a başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan Göktaş ardından 18 yıldır 3 çocuğa koruyucu ailelik yapan Nebile ve Ekrem Irkıl çiftini ve çocuklarını ziyaret etti. Bakan Göktaş, Irkıl çiftine teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha sonra AK Parti Sivas Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne geçti. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile çok sayıda partili katıldı.

'HERKES BU ÜLKENİN BİRİNCİ SINIF VATANDAŞI OLDU'

Burada konuşan Bakan Göktaş, "Sadece bir parti değiliz. Umudun, istikrarın partisiyiz. Kalkınmanın teminatıyız. Tabii bu davada son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devrim niteliğinde hizmetleri hayata geçirdik. Özellikle sosyal politikalarda ve kadın hakları konusunda, aile, çocuk, engelliler ve şehit, gazi konusunda her bir vatandaşımızı yanımıza aldığımız çok önemli reformlar hayata geçirdik. Bunları yaparken de hiç kimseyi geride bırakmama anlayışıyla hayata geçirdik. Kimse geride kalmadan, el birliğiyle yan yana, herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı oldu" dedi.