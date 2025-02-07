Sivas'a ulaşan Beşiktaş'ta Solskjaer'e Osmanlı tuğralı yüzük hediyesi

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, özel uçakla Sivas'a geldi. Bir taraftar, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e Osmanlı tuğralı gümüş yüzük hediye etti.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na saat 17.20 sıralarında inen kafileyi az sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı. Beşiktaşlı futbolcular kendilerini karşılamaya gelen taraftarlara imza vererek fotoğraf çektirdi. Beşiktaş kafilesi daha sonra kalacağı otele hareket etti. Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 19.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

SOLSKJAER'İN PARMAĞINA OSMANLI TUĞRALI YÜZÜK

Taraftarların ilgisine yakın karşılık veren Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarla bir bir fotoğraf çektirerek imza dağıttı. Takım otobüsüne binen Solskjaer, Beşiktaş taraftarlarının ricası üzerine yeniden otobüsten indi. Bir taraftar yanında getirdiği Osmanlı tuğra desenli gümüş yüzüğü Solskjaer'in parmağına taktı. Minik bir taraftar ise kaleci Mert Günok'a kendi çizdiği kara kalem portresini hediye etti.