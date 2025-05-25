Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Misafirleri gecikmeli gelen Ulaş Gölü şenlendi

        SİVAS'ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların konaklama noktalarından olan Ulaş Gölü, bu yıl geciken misafirlerine sonunda kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Misafirleri gecikmeli gelen Ulaş Gölü şenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİVAS'ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların konaklama noktalarından olan Ulaş Gölü, bu yıl geciken misafirlerine sonunda kavuştu. Bu yıl göle özellikle flamingoların çok daha fazla sayıda geldiği görüldü.

        Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl su seviyesindeki azalma nedeni ile kuraklık sinyali veren göl, bu yılki yağışlarla normale döndü. Ancak nisan ayının önceki yıllara göre daha soğuk ve zaman zaman da kar yağışlı geçmesi nedeni ile göçmen kuşların bu yılki ziyareti gecikti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döndüğü mayıs ayı ile birlikte gölün misafiri olan kuşlar da gözükmeye başladı. Çeşitli kuş türlerinin yanı sıra, göle renk katan flamingolar da yerini aldı. Bu yıl, önceki yıllara oranla daha fazla flamingonun göle geldiği görüldü. Göldeki görüntü doğaseverleri de memnun etti. Dronla da görüntülenen flamingo sürüsü, göl üzerinde uçarken güzel görüntüler oluşturdu.

        'BAHARIN GELDİĞİNİ FLAMİNGOLARLA ANLIYORUZ'

        İlçede yaşayan doğa gözlemcisi Gökhan Güneş, misafirlerin gelmesiyle gölün yeniden güzelleşip, şenlendiğini belirterek, "Havaların ısınmasıyla birlikte bu sene geç kalan flamingolar gölümüzü şenlendirmeye başladı. Bu sene daha kalabalık bir sürü ile gölümüze geldiler. Bizler de kendilerini yakından gözlemliyoruz. Önceki senelerde de bu pembe flamingo cinsi gelmişti. Bu kuşlar yaklaşık 2 ay süresince gölümüzde misafir oluyorlar. Flamingoları görmek için gölümüze gelenler oluyor. Fotoğraflarını çekmek için geliyorlar. Bizim gibi doğa gözlemcileri de geliyor. İlçemize renk katıyorlar. İlçemizde baharın geldiğini flamingoların gelmesiyle anlıyoruz. Artık bahar gelmiş durumda" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!

        Benzer Haberler

        Zara'da umre ödüllü bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendir...
        Zara'da umre ödüllü bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendir...
        Sivas'ta "İstiklalden İstikbale Milli Mücadele Yolculuğu" yarışmasının ödül...
        Sivas'ta "İstiklalden İstikbale Milli Mücadele Yolculuğu" yarışmasının ödül...
        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Sivas'ta taziye ziyaretinde bul...
        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Sivas'ta taziye ziyaretinde bul...
        BBP Genel Başkan Destici, Sivas'ta taziye ziyaretinde bulundu
        BBP Genel Başkan Destici, Sivas'ta taziye ziyaretinde bulundu
        Keneden ölümler için 'mRNA aşısı' umudu
        Keneden ölümler için 'mRNA aşısı' umudu
        Zara'da arıcılık değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Zara'da arıcılık değerlendirme toplantısı düzenlendi