Misafirleri gecikmeli gelen Ulaş Gölü şenlendi

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların konaklama noktalarından olan Ulaş Gölü, bu yıl geciken misafirlerine sonunda kavuştu. Bu yıl göle özellikle flamingoların çok daha fazla sayıda geldiği görüldü.

Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl su seviyesindeki azalma nedeni ile kuraklık sinyali veren göl, bu yılki yağışlarla normale döndü. Ancak nisan ayının önceki yıllara göre daha soğuk ve zaman zaman da kar yağışlı geçmesi nedeni ile göçmen kuşların bu yılki ziyareti gecikti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döndüğü mayıs ayı ile birlikte gölün misafiri olan kuşlar da gözükmeye başladı. Çeşitli kuş türlerinin yanı sıra, göle renk katan flamingolar da yerini aldı. Bu yıl, önceki yıllara oranla daha fazla flamingonun göle geldiği görüldü. Göldeki görüntü doğaseverleri de memnun etti. Dronla da görüntülenen flamingo sürüsü, göl üzerinde uçarken güzel görüntüler oluşturdu.