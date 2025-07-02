Sivas Olayları'nın 32'nci yıl dönümünde anma programı (2)

GÜLVE KARANFİL EŞLİĞİNDE FOTOĞRAFLARINI BIRAKTILAR

Sivas Valiliği öncülüğündeki anma programının ardından Seyrantepe Mahallesi önünde toplanan çeşitli siyasi parti, Alevi-Bektaşi dernekleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarından oluşan grup, Mevlana Caddesi güzergahını kullanarak olayın yaşandığı eski Madımak Oteli, bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi önüne kadar sloganlarla geldi. Yakınları, olaylarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını gül ve karanfil eşliğinde binanın önüne bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Anma programına CHP Genel Başkan Yardımcıları Ulaş Karasu ve Veli Ağbaba, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile bazı milletvekilleri katıldı. Programa katılan siyasiler de Bilim ve Kültür Merkezi önüne karanfil bıraktı.

'BURASI UTANÇ MÜZESİ OLMALIDIR'

CHP heyeti adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, olayın 32'nci yılında Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenleri şükran ve rahmetle andıklarını belirterek, "32 yıldır Madımak'ta yaşanan katliam bir türlü aydınlatılamadı. Ama ne yapıldı? Katliamı gerçekleştirenler, katliamın sorumluları bir şekilde affedildi. En son Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda cezaevinde neredeyse tutuklu kalmamış durumda. 30 yılını dolduran bütün sanıklar tahliye edildi. Bakın Anayasa Mahkemesi, Madımak katliamını bir terör eylemi olarak kabul ediyor. Fakat eyleme katılanları, burada sorumluluğu olanları, terör örgütü üyeliğinden yargılamadığı için, terör örgütü üyeliğinde herhangi bir bağ bulamadığı için bu yıl bütün sanıkları salıverdi. 32 yıl önce burada Orta Doğu dönemlerinde kalacak bir katliam yaşanmıştır. Burası, 32 yıldır hepimizin haykırdığı şekilde utanç müzesi olmak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yapılacak ilk seçimlerden sonra bu bina da utanç müzesi olacaktır. Çünkü 32 yıl önce siz buraya ne ismi yazarsanız yazınız bu binanın adı zaten utanç müzesi olmuştur. Cumhuriyetin temel atıldığı Sivas'ta birileri Cumhuriyet ile, laiklikle, Cumhuriyet’in değerleriyle çatışmak istemiştir. Bugün bu coğrafyada eğer ki herhangi bir çatışma yaşanmıyorsa, bu ülkede inanç kavgaları yaşanmıyorsa, bunu biz Cumhuriyet'e borçluyuz. Ama bu şunu da üzülerek görüyorum ki 32 yıl sonra 2 gün önce yine aynı şekilde İstiklal Caddesi'nde aynı sloganlar, aynı eylemler gerçekleştirilmek istenmektedir. 32 yıldır birileri hala aklını başına almamıştır. Madımak'ta yangın devam ediyor. Ve biz burada kaybettiğimiz canları unutmamaya, onların isimlerini haykırmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.

'ACILARIN İYİLEŞTİRİLMESİ LAZIM' DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise utanç müzesi haline getirilmesi gereken otelin önünde olduklarını söyleyerek, "32 sene önce burada değerli sanatçılar sazı, sözüyle, semahıyla Sivas'ta bir buluşma sağlayan değerli canlarımız, burada diri diri yakıldı. Alevi canlar ne yazık ki Türkiye coğrafyasında hoşgörü, Tarihimizde çok büyük acılar var. Bizlerin bu acıları iyileştirmesi lazım. Bizlerin bu acıları sarıp sarmalaması lazım. Bunlar sadece sözlerle olmaz. Bunlar icraatla mümkündür. Bu tarihin karanlık sayfalarıyla cesur bir şekilde yüzleşmek lazım. Cesur bir şekilde parlamentoda, bu süreci takip edecek bir komisyonun kurulması lazım. Bu komisyon yaşanmış olan bütün bu katliamlardan resmi bir şekilde özür dileyebilmeli, resmi bir şekilde bu hakikatlerle yüzleşmeyi başarabilmelidir" diye konuştu. 'PROVOKASYONLARI KABUL ETMİYORUZ' PKK'nın silah bırakma sürecinin devam ettiğini ve bütün halkların ve inançların Türkiye'de eşit yurttaşlık hakkı temelinde yaşam sürmelerinin çağrısının yapıldığını ifade eden Hatimoğulları, "Bizler burada bir kez daha diyoruz ki bütün Alevi canlarımızla beraber hiç kimse dışlanmadan bizler, Aleviler nasıl Türkiye'de ve dünyada yaşayan bütün halklara aynı nazardan bakıyorsak, Türkiye'de yaşayan 72 millete aynı nazardan bakıyorsak, bu anlayışın ve bu bakış açısının resmi olarak da toplumsal olarak da yerleşmesini önemli buluyoruz. Bakın daha birkaç gün önce İstanbul Taksim'de, İstanbul'un göbeğinde Sivas katliamına benzer bir olay yaşadı. Tıpkı Sivas'taki gibi bir algı yaratılarak, orada bir güruh yine devreye girdi. Bizler bu karanlık güruhların kendileri buldukları fırsatlarla, oluşturulan provokasyonlarla devreye girmesini asla kabul etmiyoruz. Hele de barışı konuştuğumuz bu günlerde, bu tarz karanlık güruhların devreye çıkması bu sürece hizmet etmez. Tam tersi bir etki yaratır. Bizler bir kez daha diyoruz ki barışı konuştuğumuz bu süreçte Türkiye'de yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar, eşit yurttaşlarımız olarak kabul edilmeli, görülmeli. Bu anlamıyla, en önemlisi bir toplumsal uzlaşının sağlanması ve bu uzlaşı çerçevesinde ülkemizde ciddi yasal düzenlemelerin hayata geçmesi gerekiyor" dedi.