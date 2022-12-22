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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta soğuk hava etkili oldu

AA

Sivas'ta soğuk hava etkili oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı. İl merkezinde sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Soğuk hava ve kar yağışı Sivas'ın ilçelerinde de etkisini gösterdi.

Altınyayla ilçesi, gece sıfırın altında 15,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Soğuk havanın etkisiyle ilçede bazı ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kent merkezinde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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