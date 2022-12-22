Sivas'ta soğuk hava etkili oldu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı. İl merkezinde sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Soğuk hava ve kar yağışı Sivas'ın ilçelerinde de etkisini gösterdi.

Altınyayla ilçesi, gece sıfırın altında 15,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Soğuk havanın etkisiyle ilçede bazı ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kent merkezinde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

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