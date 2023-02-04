Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı Divriği, Kangal ve Zara ilçelerinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürdü.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.