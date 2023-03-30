Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Altınyayla Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, kaymakamlığımız tarafından ilçe genelinde eğitime 30 Mart Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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