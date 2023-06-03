Sivas'ta bir işçinin çatıdan düşüp yaralandığı anlar güvenlik kamerasında

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde bir işçinin çatıdan düşerek yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Divriği Sanayi Sitesi'nde iş yerinin önüne sundurma yapmak için çatıya çıkan Abdullah Uçar, çatıdaki sacları monte ederken rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düştü.

Sitedeki çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Uçar, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin çatıdan düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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