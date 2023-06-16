Sivas'ta 55 yaşındaki elektrik teknikeri İletişim Fakültesinden mezun oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta yaşayan 3 çocuk babası 55 yaşındaki Gazi Akın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü 4 yılda bitirerek mezuniyet töreninde diploma aldı.

Kentte bir kamu kuruluşunda elektrik teknikeri olarak çalışan Akın, ilk üniversite deneyimini 1987-1991 yılları arasında SCÜ Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nde yaşadı.

Akın, 1991 yılında bölümü başarıyla bitirdikten yıllar sonra gazetecilik alanında eğitim almaya karar vererek sınavlara girdi.

SCÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'ne 2019'da giren Akın, 4 yılda bölümü başarıyla tamamladı.

Ailesiyle kampüste düzenlenen mezuniyet törenine katılan Akın, gazetecilere, kızının aynı üniversiteden çevre mühendisliği bölümü mezunu olduğunu, iki oğlunun ise Kayseri ve Tokat'taki üniversitelerde ziraat mühendisliği ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimi görmeye devam ettiğini söyledi.

Akın, iki oğlunun farklı üniversitelerde eğitim görmeye devam ettiğini dile getirerek, "Ben bitirdim, onlar da arkamdan gelecekler inşallah." dedi.

Genç kuşakla birlikte okumanın güzel bir duygu olduğuna değinen Akın, "Gençlik günlerimi hatırladım. Kendi açımdan olumlu günler yaşadım. Okumanın, eğitimin yaşı olmadığı ortada. Bunun ispatı olarak karşınızdayım. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Sağlığım el verdiği sürece de yüksek lisansa devam etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Akın, iletişimin sadece eğitimde değil sosyal hayatta da olumlu yönlerinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Ben kamuda çalışıyorum. İletişimin aile ilişkilerinde, çocuklarla ilişkilerde de faydası olduğuna inanıyorum. Benim yaşımda olan insanlar da benden daha büyük olanlar da iletişim fakültesini tercih edebilir. Sosyal olmayı, insanlarla diyalog kurmayı seviyorum. Bu sebeple iletişimi seçtim." ifadelerini kullandı.



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