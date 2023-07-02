Sivas'ta pikap ile çarpışan motosikletteki 2 genç öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde pikap ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.
Ö.A'nın (17) kullandığı plakasız motosiklet, Kale Mahallesi'nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, K.Y. (19) idaresindeki 44 ABB 647 plakalı pikap ile çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.A. yolda, yanında bulunan B.K. (16) de kaldırıldığı Altınyayla Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
K.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.