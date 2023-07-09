Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivas'ta istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 16:55
        Sivas'ta istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarparak devrilmesi sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Erzurum'dan Çanakkale istikametine seyreden E.Ö. (55) yönetimindeki 07 DAA 07 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda istinat duvarına çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.K. (66), D.Y (58) ve F.K. (59) yaralandı.

        İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan F.K, Sivas'a sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Servet Çetin: Önceliğimiz eksik mevkilere transfer
        Servet Çetin: Önceliğimiz eksik mevkilere transfer
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Sivas'ın tarihi kent merkezi için 'UNESCO' hazırlığı
        Sivas'ın tarihi kent merkezi için 'UNESCO' hazırlığı
        Selçuklu ve Osmanlı dönemini harmanlayan 'Kale Projesi' 2024'te tamamlanacak
        Selçuklu ve Osmanlı dönemini harmanlayan 'Kale Projesi' 2024'te tamamlanacak
        Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı
        Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü