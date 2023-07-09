Sivas'ta istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarparak devrilmesi sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Erzurum'dan Çanakkale istikametine seyreden E.Ö. (55) yönetimindeki 07 DAA 07 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda istinat duvarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.K. (66), D.Y (58) ve F.K. (59) yaralandı.
İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan F.K, Sivas'a sevk edildi.