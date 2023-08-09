SESOB Başkanı Demirgil, yangında iş yerleri hasar gören esnafı ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Hafik ilçesinde meydana gelen yangında iş yerleri zarar gören esnafları ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan açıklamada, dün ilçede meydana gelen yangında kırtasiye dükkanı işleten Ömer Kürşatoğlu ile lokantacı Hasan Budak'ın iş yerlerinin zarar gördüğü belirtildi.

SESOB Başkanı Hakan Demirgil, mağdur olan ve yangın sonrasında iş yerlerinde hasar oluşan esnafları, Hafik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Görler ile ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Görler'den yangın hakkında bilgi alan Demirgil, oluşan zararın en kısa sürede giderilmesi için gayret göstereceklerini ifade etti.