Şarkışla'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
N.A. (50) idaresindeki 31 E 1194 plakalı minibüs, Şarkışla-Sivas kara yolu Altınyayla Pınarbaşı kavşağında M.D.E. (34) yönetimindeki 34 GJK 706 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Ş.H. (27), M.R.T. (38), T.U. (35) ve Y.A. (9) yaralandı.
Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.