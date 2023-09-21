Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Alzheimer'dan korunmak için "sağlıklı yaşam ilkelerine uyun" önerisi

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Kayım Yıldız, Alzheimer'dan korunmak için sağlıklı yaşam ilkelerinin benimsenmesi, zihnin aktif tutulması tavsiyesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alzheimer'dan korunmak için "sağlıklı yaşam ilkelerine uyun" önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Kayım Yıldız, Alzheimer'dan korunmak için sağlıklı yaşam ilkelerinin benimsenmesi, zihnin aktif tutulması tavsiyesinde bulundu.

        Yıldız, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Alzheimer'ın, kişinin yaşamını ciddi etkileyen ve yaygın olarak görülen bir bunama hastalığı (demans) türü olduğunu aktardı.

        Dünya üzerinde yaklaşık 55 milyon demans hastası olduğunu vurgulayan Yıldız, "Nüfusun yaşlanması nedeniyle her yıl bu sayıya yaklaşık 10 milyon yeni hasta eklenmektedir. Bunamanın en yaygın nedeni, Alzheimer'dır. Hastalığın riski ilerleyen yaşla birlikte artmaktadır. 65 yaş üzerinde her 14 kişiden birinde ve 80 yaş üzerinde her 6 kişiden birinde hastalık mevcuttur." ifadelerini kullandı.

        Yıldız, hastalığın belirtilerinin sinsi şekilde başladığını ve yavaş yavaş arttığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Hastalık zihinsel yetilerin kaybı ile karakterizedir. Genellikle ilk olarak bellek etkilenir, özellikle yakın bellek bozulur. Hastalar yıllar önce olan olayları net biçimde hatırlar, yakın geçmişi unuturlar ve zamanla yeni anılar edinemezler. Eşyaları koydukları yeri unuturlar. Dikkat, hesap yapma, okuma yazma, alet kullanma becerileri de etkilenir. Sohbeti sürdüremez, iletişim güçlüğü yaşarlar. Bunama tablosuna Alzheimer dışı nedenlerin de yol açabileceği akılda tutulmalı ve bu nedenler araştırılmak üzere bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır."

        - "Tedavide kullanılan ilaçlar hastalık belirtilerini azaltmaya yöneliktir"

        Alzheimer'ın, tedavi konusunda en çok araştırma yapılan hastalıklardan olduğunu dile getiren Yıldız, şu an için hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi seçeneği bulunmadığına dikkati çekti.

        Yıldız, hastalığın belirtilerinin kontrol altına alınması ve hastanın yaşam kalitesinin sürdürülmesi için uygulanan ilaç tedavileri ve ilaç dışı yaklaşımların mevcut olduğunu belirtti.

        Hastalara fiziksel aktivite bulunmalarını ve sosyal etkileşimi sürdürmelerini tavsiye eden Yıldız, şunları aktardı:

        "Tedavide kullanılan ilaçlar hastalık belirtilerini azaltmaya yöneliktir. Hastalıktan korunmak için sağlıklı yaşam ilkeleri ve Akdeniz tipi diyet benimsenmeli, zihin aktif tutulmalı, kitap okunmalı, hipertansiyon, diyabet uygun biçimde tedavi edilmeli, tütün ürünlerinden uzak durulmalı. Spor ve yürüyüş yapmak hastalıktan korunmaya katkı sağlar."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Bir dava daha açıldı
        Bir dava daha açıldı
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        SESOB Başkanı Demirgil, Ahilik Haftası'nı kutladı
        SESOB Başkanı Demirgil, Ahilik Haftası'nı kutladı
        Sivas'ta veliler öğretmenler ile e-randevu sistemiyle görüşüyor
        Sivas'ta veliler öğretmenler ile e-randevu sistemiyle görüşüyor
        Sivas'ta göletlere 860 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Sivas'ta göletlere 860 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Ulaş'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Ulaş'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Sivasspor, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı