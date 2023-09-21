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        Suşehri'nde altyapı çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri tarafından başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:21 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:21
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        Suşehri'nde altyapı çalışmaları sürüyor
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri tarafından başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor.

        Suşehri Belediye Başkanı Sayın Fazlı Yüksel, Karşıyaka Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

        Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Yüksel, altyapısı tamamlanan tüm cadde ve sokakların hızlı bir şekilde asfalt yapılarak güzel görünüme kavuşturulduğunu ifade etti.

        Karşıyaka Mahallesi'nde kanalizasyon sorunu yaşanan sokakta belediye ekiplerince çalışma yapıldığını söyleyen Yüksel, "Bu güzel hizmetleri halkımıza sunmak için tüm ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bizlere güvenen hemşehrilerimizin güvenini boşa çıkartmayacağız." dedi.

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