Hafik'te hayırsever kardeşlerin yaptırdığı cami ibadete açıldı
Sivas'ın Hafik ilçesinde hayırsever kardeşler tarafından yaptırılan Mustafa-Fatma Ayan Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Sivas'ın Hafik ilçesinde hayırsever kardeşler tarafından yaptırılan Mustafa-Fatma Ayan Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Hayırsever iş insanları Celil ve Yücel Ayan kardeşler tarafından anne ve babaları adına yaptırılan Mustafa-Fatma Ayan Camisi'nin açılışı cuma namazı sonrası yapıldı.
Hayırseverlerden Celil Ayan, açılışa katılanlara ve caminin yapımına katkıda bulunanlara teşekkür etti.
Açılışa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Hafik Belediye Başkanı Harun İsa Gültay ile vatandaşlar katıldı.