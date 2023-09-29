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        Hafik'te hayırsever kardeşlerin yaptırdığı cami ibadete açıldı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde hayırsever kardeşler tarafından yaptırılan Mustafa-Fatma Ayan Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:53 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:53
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        Hafik'te hayırsever kardeşlerin yaptırdığı cami ibadete açıldı
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde hayırsever kardeşler tarafından yaptırılan Mustafa-Fatma Ayan Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Hayırsever iş insanları Celil ve Yücel Ayan kardeşler tarafından anne ve babaları adına yaptırılan Mustafa-Fatma Ayan Camisi'nin açılışı cuma namazı sonrası yapıldı.

        Hayırseverlerden Celil Ayan, açılışa katılanlara ve caminin yapımına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

        Açılışa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Hafik Belediye Başkanı Harun İsa Gültay ile vatandaşlar katıldı.

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