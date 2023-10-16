Sivas'ta bariyerlere çarpan panelvandaki 7 kişi yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde panelvanın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde panelvanın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
F.G. yönetimindeki 41 ACD 573 plakalı panelvan, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada, araçta bulunan Ş.G, S.G, A.G, M.G, S.G, N.G. ile Z.A.G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İlçede dün de aynı bölgede yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştı.