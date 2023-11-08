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        Sivas Valisi Şimşek, Suşehri ilçesini ziyaret etti

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:02 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:04
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        Sivas Valisi Şimşek, Suşehri ilçesini ziyaret etti
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Şimşek, kaymakamlığa gelişinde Kaymakam Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve protokol tarafından karşılandı.

        Kaymakamlık ziyaretinin ardından Cumhuriyet Ortaokulu'na geçen Vali Şimşek, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Şimşek, daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan Aile Destek Merkezi'nin (ADEM) açılışını yaptı.

        Karşıyaka Mahallesi'ndeki Tabiat Parkı'nı da gezen Şimşek, yetkililerden bilgi aldı.

        Şimşek, Suşehri Belediyesi ve çeşitli ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.

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