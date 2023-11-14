Koyulhisar'da vatandaşlara Kur'an-ı Kerim dağıtıldı Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde "Bir Kitap da Sen Hediye Et" kampanyası kapsamında vatandaşlara 1000 Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde "Bir Kitap da Sen Hediye Et" kampanyası kapsamında vatandaşlara 1000 Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Koyulhisar Kültür Derneği (KÜLDER) ve Kalebaşı Köyü Derneği Başkanı Murat Kendirli, Koyulhisar Meydanı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, 1 ay önce sosyal medya üzerinden kampanya başlattıklarını belirtti.

Kampanyaya destek veren hemşehrilerine teşekkür eden Kendirli, bu tür organizasyonların devam edeceğini aktardı.

KÜLDER ve Kalebaşı Köyü Derneği olarak 4 yıl önce Koyulhisar ve köylerinde yaşayan vatandaşlara 2bin Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını dile getiren Kendirli, şunları kaydetti:

"Özellikle son günlerde yurt dışında kutsal değerimiz olan Kuran-ı Kerim'e, kitabımıza yapılan hakaret içerikli görüntülerden oldukça rahatsız olduk. Buna tepki amaçlı kampanya başlatarak hemşehrilerimizin desteğiyle yeniden ilçemizde 1000 Kur'an dağıtımı yaptık. Bu süreçte desteklerinden dolayı Koyulhisar Belediye Başkanımız Osman Epsileli başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."