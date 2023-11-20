Sivas'ta bir kişinin otomobilin camını taşla kırması güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kişinin park halindeki otomobilin camını bordür taşını fırlatarak kırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Pınarönü Mahallesi Köseoğlu Sokak'ta A.G'ye ait park halindeki otomobilin camı, gece saatlerinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından kırıldı.

Park halindeki otomobile bordür taşıyla yapılan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sokağa otomobille gelen şüphelilerden birinin araçtan indikten sonra yanında getirdiği bordür taşını A.G'nin otomobilinin ön camına fırlatması, ardından araçla hızla olay yerinden ayrılmaları yer alıyor.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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