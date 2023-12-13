Sivas'ta kazan dairesinde mahsur kalan yaban keçisi kurtarıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde mahsur kalan yaban keçisinin kurtarılması cep telefonuyla görüntülendi.

Camikebir Mahallesi'nde TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye gelen ve apartmanın kazan dairesine giren yaban keçisinden haberdar olmayan bina sakinleri, demir kapıyı kapattı.

Bina sakinleri, sesler üzerine kontrol ettikleri kazan dairesinde yaban keçisinin mahsur kaldığını gördü.

Bir vatandaşın demir kapıyı açmasıyla hızla dışarı çıkan hayvan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yaban keçisinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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