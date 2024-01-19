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        Şarkışla'da öğrenciler karne aldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde eğitim gören 7 bin 10 öğrenci karne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:07 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:16
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        Şarkışla'da öğrenciler karne aldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde eğitim gören 7 bin 10 öğrenci karne aldı.

        Anafartalar Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Samet Öztürk, öğrencilere tatili iyi değerlendirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

        Karne dağıtım törenine Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt katıldı.

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