Kapadokya'da balayı tatilinde hayatını kaybeden gelinin cenazesi memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta hafta sonu evlenen Nazlıcan Göksu, düğünün ardından balayı için eşi Nuri Anıl Göksu ile Kapadokya'ya gitmiş, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otele yerleşen Göksu, gece fenalaşarak kaldırıldığı Ürgüp Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kapadokya'da balayı tatili için yerleştiği otelde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gelinin cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.