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        Kapadokya'da balayı tatilinde hayatını kaybeden gelinin cenazesi memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Kapadokya'da balayı tatili için yerleştiği otelde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gelinin cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 18:44 Güncelleme: 04.06.2024 - 18:44
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        Kapadokya'da balayı tatilinde hayatını kaybeden gelinin cenazesi memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        Kapadokya'da balayı tatili için yerleştiği otelde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gelinin cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

        Nazlıcan Göksu'nun (21) cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesine getirildi.

        Sızır Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Göksu'nun cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine Göksu'nun ailesi ve vatandaşlar katıldı.

        Sivas'ta hafta sonu evlenen Nazlıcan Göksu, düğünün ardından balayı için eşi Nuri Anıl Göksu ile Kapadokya'ya gitmiş, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otele yerleşen Göksu, gece fenalaşarak kaldırıldığı Ürgüp Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Genç kadının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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