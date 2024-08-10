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        Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 21:11 Güncelleme: 10.08.2024 - 21:11
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        Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

        Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

        Net Global Sivasspor ile Trabzonspor yarın saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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