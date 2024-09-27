Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Gökhan Barcın
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 90 Ziya Erdal), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Balde (Dk. 76 Menig), Moutoussamy, Charisis, Bieganski (Dk. 46 Turgunboev), Rodrigues (Dk. 76 Bekir Turaç Böke), Koita
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Ba, Opoku (Dk. 78 Hamza Güreler), Onur Ergün, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 89 Ömer Faruk Beyaz), Crespo, Figueiredo (Dk. 72 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 72 Davidson), Piatek (Dk. 89 Keny)
Goller: Dk. 43 ve 49 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 82 Menig (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Berat Özdemir, Dk. 81 Ba, Dk. 85 Deniz Türüç, Dk. 90+2 Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Dk. 90+7 Ziya Erdal (Net Global Sivasspor)
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