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        Sivas'ta 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:34
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        Sivas'ta 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, aranan şahıs sisteminden elde ettiği bilgiler sonucunda Konya Ağır Ceza İmalat Masasınca hakkında kasten öldürme suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan Ö.İ'yi (27) yakaladı.

        Adliyeye sevk edilen Ö.İ. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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