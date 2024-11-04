Sivas'ta 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, aranan şahıs sisteminden elde ettiği bilgiler sonucunda Konya Ağır Ceza İmalat Masasınca hakkında kasten öldürme suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan Ö.İ'yi (27) yakaladı.

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