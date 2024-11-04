Sivas'ta 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, aranan şahıs sisteminden elde ettiği bilgiler sonucunda Konya Ağır Ceza İmalat Masasınca hakkında kasten öldürme suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan Ö.İ'yi (27) yakaladı.
Adliyeye sevk edilen Ö.İ. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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