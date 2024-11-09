Şarkışla'da 2 bin fidan toprakla buluşturuldu

Etkinliğe Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Ayşe Özer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin de ağaçlandırma çalışmalarının önemini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe katılan Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

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