Uzmanından "prematüre bebekleri uzun süre izleyin" uyarısı

Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Uçar, prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin uzun süre izlenmesi gerektiğini belirtti.

Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, 37. gebelik haftasını tamamlamadan önce doğan bebeklere prematüre denildiğini aktardı.

Her yıl yaklaşık 150 bin bebeğin prematüre doğduğunu vurgulayan Uçar, prematüre bakımının, özel eğitim almış uzman doktor ve hemşireler ile yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Bebekler için en sağlıklı seçeneğin zamanında doğum olduğunu belirten Uçar, "Prematüre bebekler fiziksel ve sinirsel gelişimlerini tamamlamadan doğduklarından, riskli ve hassas bebeklerdir. Bu nedenle zamanında doğmuş bir bebeğe göre dış dünyaya uyum sağlamaları daha zordur." ifadelerini kullandı. Prematüre bebeklerin en büyük sorunlarından birinin solunum problemi olduğuna değinen Uçar, şunları kaydetti:

"Akciğer dokuları henüz tam olgunlaşmadığından, doğumun mutlaka teknik donanımı yüksek hastanelerde yaptırılması gerekmektedir. Anne karnındayken açık olan, kalp odacıkları arasında geçişi sağlayan ve doğumla beraber kapanması gereken kalp delikleri, prematüre bebeklerde açık kalabilmekte ve erken müdahale edilmezse kalp kasının kasılma fonksiyonları bozulabilmektedir. Beyin kan damarları daha ince ve hassas olduğundan, nörolojik açıdan da birtakım sorunlarla karşılaşabilmekteyiz. Belirtilerin erken tanınması durumunda yapılacak müdahaleler ile bebeğin daha normale yakın bir hayat sürmesi sağlanabilir."