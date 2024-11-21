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        Sivas'ta 58 bin 100 makaron ele geçirildi

        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 24 bin 300'ü dolu 58 bin 100 makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 14:56 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:56
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        Sivas'ta 58 bin 100 makaron ele geçirildi
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        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 24 bin 300'ü dolu 58 bin 100 makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 4 iş yeri ve 1 depoda arama yaptı.

        Aramada 6 elektrikli sigara sarma makinası, 24 bin 300 dolu makaron, 33 bin 800 boş makaron, 1,3 kilogram gümrük kaçağı tütün ve 39 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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