Sivas'ta sis etkili oldu

Sis ve kırağı, Kızılırmak Nehri'nin tarihi Eğri Köprü bölgesinde de etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, ağaçların üzerinde de kırağı oluştu.

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.

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