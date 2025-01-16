Sivas'ta okul servisi ile cipin çarpıştığı kazada 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı
Sivas'ta okul servisi ile cipin çarpışması sonucu 3'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta okul servisi ile cipin çarpışması sonucu 3'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı.
M.Y.Y. yönetimindeki 58 S 0222 plakalı öğrenci servisi, Fatih Mahallesi Ulubatlı Caddesi'nde, Ö.E. idaresindeki 58 ACV 149 plakalı cip ile çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada cip sürücüsü ile serviste bulunan öğrenciler U.D, H.K. ve B.Y.D. yaralandı.
Yaralılar, Sivas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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