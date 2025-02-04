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        Sivasspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor

        SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 1-0 yenilen Net Global Sivasspor, sahasında yaptığı maçlarda gösterdiği başarılı performansa karşın dış sahada istediği sonuçları alamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:12
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        Sivasspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor
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        SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 1-0 yenilen Net Global Sivasspor, sahasında yaptığı maçlarda gösterdiği başarılı performansa karşın dış sahada istediği sonuçları alamadı.

        Ligde geride kalan periyotta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, sahasında 16 puan toplarken deplasmanda sadece 7 puan alabildi.

        Evinde oynadığı karşılaşmalarda Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'u 3-2, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup eden Sivasspor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Reeder Samsunspor ile golsüz, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kırmızı-beyazlılar, iç sahada ikas Eyüpspor'a 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-1 ve Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu.

        Evinde oynadığı 11 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde 14 gole engel olamadı.

        - Sivasspor'un deplasman karnesi kötü

        Deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmadan sadece 2'sini kazanabilen Sivas ekibi, 1 kez berabere kalırken 7 kez de mağlup oldu.

        Dış sahada Bellona Kayserispor'u 2-1 ve Adana Demirspor'u 4-2 yenmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

        Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, Göztepe'ye 3-2, Fenerbahçe'ye 4-0, Onvo Antalyaspor'a 2-1, Sipay Bodrumspor'a 2-0, Trabzonspor'a 4-0 ve ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Dış sahadaki 10 maçta 7 puan alabilen Sivas temsilcisi, deplasman maçlarında rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 21 gol gördü.

        - Geçen sezonun gerisinde kaldı

        Sezona teknik direktör Bülent Uygun ile başlayan ancak kötü gidişatın ardından göreve Ömer Erdoğan'ı getiren Sivasspor, sezon içindeki 21. maçlar dikkate alındığında geçen sezona göre kötü performans sergiledi.

        Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan ve geride kalan haftalar itibarıyla 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 23 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, ligde 15. sırada yer aldı.

        Ligdeki 21. maçlar itibarıyla geçen sezona göre kötü grafik çizen Sivas temsilcisi, maç başı 1,09 puan ortalamasıyla oynadı.

        Ligde 2023-2024 sezonunun 21 haftalık periyodunda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 26 puan toplayan Sivas temsilcisi, geçen sezonun gerisinde kaldı.

        - Beşiktaş maçı öncesi cezalılar ve sakatlar can sıkıyor

        Ligin 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek kırmızı-beyazlılar, sakat ve cezalı futbolcuların sayısının fazla olmasının endişesini taşıyor.

        Ligde geçen hafta oynanan ikas Eyüpspor maçında kırmızı kart gören Uros Radakovic ve Murat Paluli, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

        Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesinde Uğur Çiftçi, Fode Koita, Emrah Başsan, Garry Rodrigues ve Samba Camara'nın da sakatlıkları bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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