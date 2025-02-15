Sivasspor, Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret

Trendyol Süper Lig&#39;in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK&#39;ye 2-1 mağlup olan Net Global Sivasspor, ligde 3 maçtır kazanamıyor.Son olarak ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor&#39;u 5-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.Kırmızı-beyazlılar, ligin 22. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor&#39;a 1-0 mağlup olurken, 23. haftada ise evinde Beşiktaş&#39;a 2-0 kaybetti.Ligin 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK&#39;ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, ligdeki puan hasretini sonlandıramadı.Sivas temsilcisi, ligde geride kalan periyotta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.Sivasspor, ligin 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.