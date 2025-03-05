Sivas'ta markette çıkan yangın söndürüldü
Sivas'ta bir markette çıkan yangın hasara neden oldu.
Sivas'ta bir markette çıkan yangın hasara neden oldu.
Yeni Mahalle Hayri Sığırcı Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki markette, çalışanların iftar yaptığı sırada iddiaya göre yazar kasanın patlaması sonucu yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale sırasında deodorantların bulunduğu bölümde patlama meydana geldi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken markette büyük çapta hasar oluştu.
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