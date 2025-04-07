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        Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında

        Sivas'ta halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı, araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:29 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:29
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        Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında
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        Sivas'ta halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı, araç kamerasınca kaydedildi.

        Karşıyaka Mahallesi Celal Kayacan Caddesi'nde 3 Nisan'da meydana gelen kaza, halk otobüsünün araç içi kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde 58 H 0249 plakalı halk otobüsünün 58 AFE 694 plakalı otomobile çarpması, çarpmanın etkisiyle devrilme tehlikesi geçiren otomobilin refüjdeki kaldırım taşına vurarak tekrar tekerlekleri üzerinde durması yer alıyor.

        Kayıtlara, kazanın ardından otomobil ve otobüsteki 3 yaralıya çevredeki vatandaşların yardımcı olması da yansıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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