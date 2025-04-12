Ulaş'ta öğrenciler polis merkezini ziyaret etti

Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emniyet mensupları adına İçli ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğrenciler, görev yapan polislere de çiçek takdim etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, kurs öğretmeni Nazile Kızılırmak ve öğrenciler, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Merkez Cami Kur'an kursu öğrencileri, Türk PolisTeşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis merkezini ziyaret etti.

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