Sivas'ta "Gençlerin Bir Derdi Var" projesi kapsamında söyleşi düzenlendi

Sivas'ta "Gençlerin Bir Derdi Var" projesi kapsamında söyleşi programı gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimde Diriliş Derneği tarafından yürütülen "Gençlerin Bir Derdi Var" projesi kapsamında yazar Fatih Duman lise öğrencilerine konferans verdi.

Duman, Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Selçuk Anadolu Lisesi'nde gençlerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi, "Çanakkale'den Cennete" adlı romanını imzalayarak, hediye etti.

Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Fahrettin Yılmaz, yaptığı konuşmada, dernekleri öncülüğünde gençleri rol model isimlerle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Yılmaz, yazarlar Nurettin Taşkesen ve Fatih Andı'nın da kente gelerek öğrencilerle söyleşi programına katılacağını belirtti.

Projenin öneminden de bahseden Yılmaz, desteklerinden dolayı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'a teşekkür etti.