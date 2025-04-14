Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği, Belediyesi ve Kültürel Miras Diplomasisi Derneği işbirliğinde düzenlenen "Sivas Yaşayan Miras Festivali" sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen festival 3 gün boyunca Sivaslı sanatseverleri ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü katkılarıyla hayata geçirilen ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını desteklemeyi ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan festival, ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sundu.

Farklı şehirlerden gelen somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapan festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı genç aşıkların desteklenmesi, tanıtılması amacıyla "Ustalara Saygı" teması ile genç aşıklar şöleni düzenlendi.

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen şölende genç aşıklar güzelleme, atışma ve usta malı deyişleriyle dinleyicileriyle buluştururken, sanatçı Uğur Işılak, Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini Sivaslı sanatseverlerle birlikte seslendirdi.