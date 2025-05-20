Gemerek Kaymakamı Koca ve Başkan Çelikten semt pazarını ziyaret etti
Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca ve Belediye Başkanı Sezai Çelikten ilçede kurulan semt pazarını ziyaret etti.
Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca ve Belediye Başkanı Sezai Çelikten ilçede kurulan semt pazarını ziyaret etti.
Koca ve Çelikten, Yeniçubuk'ta kurulan pazarda esnaflara hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti.
Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tugay Olucak da yer aldı.
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