Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Gemerek Kaymakamı Koca ve Başkan Çelikten semt pazarını ziyaret etti

        Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca ve Belediye Başkanı Sezai Çelikten ilçede kurulan semt pazarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:24 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemerek Kaymakamı Koca ve Başkan Çelikten semt pazarını ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca ve Belediye Başkanı Sezai Çelikten ilçede kurulan semt pazarını ziyaret etti.

        Koca ve Çelikten, Yeniçubuk'ta kurulan pazarda esnaflara hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti.

        Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tugay Olucak ​​​​​​​da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"

        Benzer Haberler

        Kene ısıran 1,5 yaşındaki Metehan öldü (2)
        Kene ısıran 1,5 yaşındaki Metehan öldü (2)
        Sivas Valiliğinden KKKA uyarısı:
        Sivas Valiliğinden KKKA uyarısı:
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan Sivasspor açıklaması:
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan Sivasspor açıklaması:
        GÜNCELLEME - Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören bebek öldü
        GÜNCELLEME - Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören bebek öldü
        Sivas'ta Devlet THM korosu konser verdi
        Sivas'ta Devlet THM korosu konser verdi
        Sivas'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı